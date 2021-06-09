Osmaniye'de köy okulunda TÜBİTAK desteğiyle bilim fuarı açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de köy okulunda TÜBİTAK desteğiyle bilim fuarı açıldı

Osmaniye'de köy okulunda TÜBİTAK desteğiyle bilim fuarı açıldı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Kadirli ilçesinde bulunan bir köy okulunda TÜBİTAK'ın da desteğiyle bilim fuarı açıldı.

Kadirli ilçesinde bulunan bir köy okulunda TÜBİTAK'ın da desteğiyle bilim fuarı açıldı.

Kümbet Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışına katılan Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, çocukların temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız da, öğrencilerin ilerde ülke yararına olacak buluşların mimarı olacaklarını ifade ederek, "Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Bu proje çalışmaları, ileride öğrencilerimizin başarılı çalışmalara atacakları imzaların basamağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarı ziyarete açarak stantları ziyaret etti, öğrenci ve öğretmenlerden projeler hakkında bilgi aldı.

Osmaniye'de köy okulunda TÜBİTAK desteğiyle bilim fuarı açıldı
Osmaniye'de köy okulunda TÜBİTAK desteğiyle bilim fuarı açıldı
Osmaniye'de köy okulunda TÜBİTAK desteğiyle bilim fuarı açıldı
Osmaniye'de köy okulunda TÜBİTAK desteğiyle bilim fuarı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Selçuk Balcı Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de köy okulunda TÜBİTAK desteğiyle bilim fuarı açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 17:08:30. #1.13#

title