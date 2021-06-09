Osmaniye'de köy okulunda TÜBİTAK desteğiyle bilim fuarı açıldı

Kadirli ilçesinde bulunan bir köy okulunda TÜBİTAK'ın da desteğiyle bilim fuarı açıldı.

Kadirli ilçesinde bulunan bir köy okulunda TÜBİTAK'ın da desteğiyle bilim fuarı açıldı.

Kümbet Köyü Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışına katılan Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, çocukların temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız da, öğrencilerin ilerde ülke yararına olacak buluşların mimarı olacaklarını ifade ederek, "Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Bu proje çalışmaları, ileride öğrencilerimizin başarılı çalışmalara atacakları imzaların basamağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri fuarı ziyarete açarak stantları ziyaret etti, öğrenci ve öğretmenlerden projeler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat