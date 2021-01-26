Osmaniye'de Kovid-19 ve asayiş koordinasyon değerlendirme toplantısı yapıldı
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve asayişle ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve asayişle ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler değerlendirildi.
Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Arslanbaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul ve kaymakamları katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman