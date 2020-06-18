Osmaniye'de Kovid-19 tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı
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Osmaniye'de Kovid-19 tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Osmaniye'de, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde uygulamaya konan "Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması" kapsamında sağlık ekiplerinin çalışması başladı.

Osmaniye'de Kovid-19 tespitine yönelik
18.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:28

Osmaniye'de, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde uygulamaya konan "Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) Toplum Tarama Çalışması" kapsamında sağlık ekiplerinin çalışması başladı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı filyasyon ekipleri, rastgele belirlenen adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan Kovid-19 testi yapıyor.

Kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek, test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi değerler ayrı ayrı raporlanıyor.

Osmaniye Toplum Sağlığı Merkezi Başkan Vekili Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Mikail Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte TÜİK tarafından belirlenen 3 bin 200 haneye 9 ekiple çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Taramada alınan kan, boğaz ve burun sürüntüsü örneklerinin Adana'da laboratuvara gönderildiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Kovid-19 hastalığını geçiren veya halk arasındaki bağışıklığı incelemek için TÜİK tabanlı çalışma yürütülüyor. Tarama ekibinde doktor, hemşire, şoför ve kolluk kuvveti yer alıyor. TÜİK'in belirlediği hanelere giderek kişilerden kan, boğaz ve burun sürüntüsü örneği alarak Adana'ya laboratuvara gönderiyoruz. Sonuç pozitif çıkarsa kişiyi bilgilendirip bir an önce tedavi olmasını sağlıyoruz. Bu işlemler aynı zamanda Sağlık Bakanlığının veri tabanına kaydediliyor."

Özdemir, taramalarda vatandaşlara sosyal mesafe, temizlik ve maske kullanımıyla ilgili bilgi verildiğini dile getirdi.

TÜİK'in tarama çalışmalarında Osmaniye'de hane sayısını yüksek tuttuğunun altını çizen Özdemir, "Şu an kent genelinde 3 bin 200 hane belirlendi. Vaka sayısının diğer illere göre düşük olmasından dolayı tarama sayısının yüksek tutulduğunu düşünüyoruz. Hafta içi ve hafta sonu 9 ekip 36 kişilik mevcuduyla kendisine verilen haneleri taramaktadır. Sağlık Bakanlığı bu iş için 12 günlük süre belirledi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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