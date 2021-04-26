Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 165 kişiye 340 bin 707 lira ceza kesildi

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 165 kişiye 340 bin 707 lira ceza uygulandı.

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 165 kişiye 340 bin 707 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Nisan Perşembe günü 19.00'da başlayan ve bugün 05.00'te sona eren 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 666 iş yeri, 237 araç ve 3 bin 644 kişi kontrol edildi.

Kontrollerde 32 kişiye maske takmama, 116 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, 15 kişiye sosyal mesafe kuralına uymama ve 2 kişiye de karantinayı ihlalden 340 bin 707 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner