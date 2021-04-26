Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 165 kişiye 340 bin 707 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 165 kişiye 340 bin 707 lira ceza kesildi

Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 165 kişiye 340 bin 707 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 165 kişiye 340 bin 707 lira ceza uygulandı.

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 165 kişiye 340 bin 707 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22 Nisan Perşembe günü 19.00'da başlayan ve bugün 05.00'te sona eren 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 666 iş yeri, 237 araç ve 3 bin 644 kişi kontrol edildi.

Kontrollerde 32 kişiye maske takmama, 116 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, 15 kişiye sosyal mesafe kuralına uymama ve 2 kişiye de karantinayı ihlalden 340 bin 707 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Sivil polislere 'Abi gelin, oyun var' diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Sivil polislere "Abi gelin, oyun var" diye içeri çağırdılar, 228 bin 954 lira ceza yediler
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Kucağında çalıntı televizyonla denetimde polise yakalandı! O anlar anbean kamerada
Alıkonulup darp edilen, yakılmaya çalışılan kadın KADES sayesinde kurtarıldı
Alıkonulup darp edilen, yakılmaya çalışılan kadın KADES sayesinde kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Vedat Bilgin Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Özcan Deniz Merve Dizdar Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Diego Muslera Fatih Terim Cüneyt Çakır Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 165 kişiye 340 bin 707 lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 10:22:23. #1.14#

title