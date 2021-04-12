Osmaniye'de Kovid-19 nedeniyle özel eğitim okulu karantinaya alındı, yüz yüze eğitime ara verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de Kovid-19 nedeniyle özel eğitim okulu karantinaya alındı, yüz yüze eğitime ara verildi

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye'de Kovid-19 nedeniyle özel eğitim okulu karantinaya alındı, yüz yüze eğitime ara verildi

Osmaniye'de özel eğitim okulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Osmaniye'de özel eğitim okulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yunus Emre Mahallesi Meteoroloji Sokak üzerinde bulunan özel eğitim uygulama okulunda öğretmen, personel ve öğrencilerde pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu okulda karantina uygulaması başlatılmasına ve 2 hafta boyunca yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Ece Erken Hande Erçel Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Diego Cenk Tosun Fatih Terim Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de Kovid-19 nedeniyle özel eğitim okulu karantinaya alındı, yüz yüze eğitime ara verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:27:12. #1.16#
title