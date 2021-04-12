Osmaniye'de Kovid-19 nedeniyle özel eğitim okulu karantinaya alındı, yüz yüze eğitime ara verildi

Osmaniye'de özel eğitim okulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Osmaniye'de özel eğitim okulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Yunus Emre Mahallesi Meteoroloji Sokak üzerinde bulunan özel eğitim uygulama okulunda öğretmen, personel ve öğrencilerde pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu okulda karantina uygulaması başlatılmasına ve 2 hafta boyunca yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner