Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlere katılmaya devam ediyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlere katılmaya devam ediyor.

Vali Yılmaz, Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi üzerindeki denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi, aşı olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Denetim sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, Kovid-19'la mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, Osmaniye'de vaka sayılarının yüksek seyrettiğini kaydetti.

Bu sayının tedbirlere uyulması ve aşılama sürecinin hızlanmasıyla düşeceğini ifade eden Yılmaz, "Araştırmalar gösteriyor ki hayatını kaybedenler, yoğun bakımda yatanlar, sıkıntı yaşayanların çok büyük bir kısmı aşı olmayan ya da aşılama sürecini tamamlamamış vatandaşlarımız. Sağlık Bakanlığımızın ve bilim kurulunun önerileri doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için de tedbirlere hassasiyetle uymalı ve aşı sürecimizi bir an önce tamamlamalıyız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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