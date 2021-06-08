Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimler, Vali Erdinç Yılmaz'ın da katılımıyla devam ediyor.

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimler, Vali Erdinç Yılmaz'ın da katılımıyla devam ediyor.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazım Karabekir Caddesi'nde düzenlenen denetime katılan Vali Yılmaz, vatandaş ve esnaflarla sohbet etti, alınan tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Açıklamada, denetimlerle ilgili değerlendirmelerine yer verilen Vali Yılmaz, toplumsam hareketliliğin olduğu alanlarda denetimlerin aralık vermeden devam ettiğini belirterek, "Bütün cadde ve sokaklarda, alışveriş merkezlerinde toplumsal hareketliliğin olduğu her yerde esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Osmaniye olarak hamdolsun iyi bir noktadayız, daha iyi bir noktaya gelmek için, inşallah ilimizde koronavirüsü tamamen bitirmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadelede bize destek olan bütün Osmaniyeli hemşerilerime bir kez daha çok teşekkür ediyorum. ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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