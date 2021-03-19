Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

19.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:01
Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de alınan salgın tedbirleri, Vali Erdinç Yılmaz tarafından denetlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de alınan salgın tedbirleri, Vali Erdinç Yılmaz tarafından denetlendi.

Musa Şahin Bulvarı'ndaki denetimlere katılan Vali Yılmaz, esnaf ve vatandaşa Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Kovid-19'la mücadeleye sahada devam ettiklerini söyledi.

Ev ziyaretleri ve misafir kabulünün asla yapılmaması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Koronavirüs ile kent olarak topyekun bir mücadele vermeliyiz. Burada ev ziyaretlerini ertelemeliyiz, taziyelerimizi telefonla iletmeliyiz. Vatandaşlarımız kurallara uyarsa inanıyorum ki ilimizi çok yüksek riskli iller arasından çıkaracağız. Osmaniyeli hemşerilerimden bir kez daha kurallara hassasiyetle uymalarını, tedbirleri asla gevşetmemelerini talep ediyorum. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Bu mücadeleyi hepimiz el birliği ve güç birliği ile kazanacağız. İnşallah hep birlikte ilimizde koronavirüsü bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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