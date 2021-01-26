Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri
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Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri

26.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:56
Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında denetim yapıldı.

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında denetim yapıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın da katıldığı denetimlerde, esnaf ve vatandaşlara maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarısında bulunuldu.

Vali Yılmaz, incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kurallara uymanın hayati önem taşıdığını kaydetti.

Denetimlerde Vali Yılmaz'a İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş ve İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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