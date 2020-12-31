Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri
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Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri

31.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:24
Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kurum müdürleri ile Cevdet Sunay Caddesi'nde denetimlere katıldı.

Vali Yılmaz, esnafı ve vatandaşları maske, hijyen ve sosyal mesafe konularında uyardı.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yılmaz, kurallara uymanın hayati önem taşıdığını kaydetti.

Bütün kurum ve kuruluşlarla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Yeni yıla girerken kalabalık oluşturacak şekilde kutlamaların yapılmaması vatandaşlarımızın sağlığı açısından önemlidir. Kalabalıkta, ev toplantılarında bulaş riskinin arttığını biliyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan daha duyarlı ve dikkatli davranmalarını rica ediyoruz. Evlere yapılan ziyaretlerin ertelenmesi hepimizin sağlığı açısından çok daha iyi olacaktır." diye konuştu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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