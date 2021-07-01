Osmaniye'de Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları sürüyor

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, aşılama çalışmalarının başladığı günden bu yana Osmaniye'de 98 bini ikinci doz olmak üzere 307 bin doz aşı yapıldığını belirtti.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, aşılama çalışmalarının başladığı günden bu yana Osmaniye'de 98 bini ikinci doz olmak üzere 307 bin doz aşı yapıldığını belirtti.

Öznavruz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmaniye'nin Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında 4,92 ile en az vaka görülen il olduğunu kaydetti.

Kovid-19 ile mücadelede maske, mesafe ve temizliğin yanında aşılanmanın da çok önemli bir unsur olduğunu dile getiren Öznavruz, "Kentimizde 18 yaş üstü aşılama hedef nüfusumuz, yaklaşık 403 bin 923 kişidir. Aşılamada 98 bini ikinci doz olmak üzere toplamda 307 bin doza ulaştık. Sağlık Bakanlığı tarafından aşılama yaş sınırının 18 yaş ve üstüne indirilmesinin ardından kamu hastaneleri başta olmak üzere özel hastaneler ve aile sağlığı merkezleri ile kentin farklı noktalarına kurulan mobil istasyonlarda aşılamalarımız hız kesmeden sürüyor." diye konuştu.

Aşılama oranında Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiklerini de aktaran Öznavruz, "Birinci olmaya alışkın olduğumuz kent olmamız haliyle aşılama oranlarımızdan da birinci olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman