Osmaniye'de koronavirüsü yenen 3 hasta, alkışlarla taburcu edildi
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Osmaniye'de koronavirüsü yenen 3 hasta, alkışlarla taburcu edildi

OSMANİYE'de hastanedeki koronavirüs (Covid-19) tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi, alkışlarla taburcu edildi.

24.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:32
Osmaniye'de koronavirüsü yenen 3 hasta, alkışlarla taburcu edildi

OSMANİYE'de hastanedeki koronavirüs (Covid-19) tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi, alkışlarla taburcu edildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören 3 kişi, sağlığına kavuştu. Hastalar, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilerek evlerine uğurlandı.Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 3 hastayı uzun süren yoğun bakım ve solunum cihazı tedavisinin ardından, iyileşerek evlerine, ailelerinin yanlarına uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bundan sonraki süreçte hastaların evlerinde kendilerini 14 gün izolasyona alacaklarını ifade eden Dr. Öznavruz, "Koronavirüs tedavisini tamamlayan hastalarımızı bugün alkışladık, bir büyük alkışı da bu hastaların tanısını koyan, takip ve tedavisini yapan doktoru, hemşiresi, tıbbi sekreteri ve temizlik destek ekibi başta olmak üzere sağlık ordumuz hak etmektedir. Şunu hep aklımızda tutmamız lazım, Covid-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bizi sonuca götürecek kural açık; hareketi azalt, izolasyonu artır, teması koru, evde kal. Zorunlu ihtiyaçlardan dolayı dışarı çıkan vatandaşlarımızın maskesiz çıkmamaları önemle rica ediyoruz" dedi.

Taburcu olan hastalar ise tüm sağlık camiasına teşekkür ederek vatandaşlardan evde kalmalarını istedi. 


Kaynak: DHA

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