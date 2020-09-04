Osmaniye'de, koronavirüs tedbirleri denetimleri Osmaniye'de, koronavirüs tedbirleri denetimleriOSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki tüm yaşam alanlarında, 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla koronavirüs tedbirleri denetimi yapıldı.

Osmaniye'de, koronavirüs tedbirleri denetimleri

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki tüm yaşam alanlarında, 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla koronavirüs tedbirleri denetimi yapıldı. Vali Erdinç Yılmaz, iş yerlerine yaptığı denetimlerde uyarılarda bulunarak, Denetimlerimizde iş yerlerimizin kurallara uyduklarını görmekten mutlu oldum dedi.

İçişleri Bakanlığınca 'Sağlık için hepimiz için' sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs tedbirleri denetimleri Osmaniye'de de yapıldı. Fakıuşağı Mahallesi'nde Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda oluşturulan polis uygulama noktasında, araç sürücüleri maske kullanımı konusunda denetlendi. Denetim ekipleri, daha sonra kent merkezi başta olmak üzere tüm yaşam alanlarında sürdürdüğü çalışmada, koronavirüs tedbirlerine yönelik bilgilendirme yaptı. Vali Erdinç Yılmaz, beraberin de İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle birlikte TOKİ Caddesi'ndeki denetimlere katılarak, esnaf ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Koronavirüsle topyekun mücadelenin önemli olduğunu vurgulayan Vali Yılmaz, Amacımız koronavirüs ile etkin ve sonuç alıcı bir mücadele vermeliyiz. Burada istediğimizde, vatandaşlarımızın kurallara uyup uymadığını görmek, denetlemek, eksiklikler varsa gidermektir. Bu kurallara uymanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu hepimizin sağlığı için önemli ve gereklidir. Sevdiklerimiz, yakınlarımız, kendimiz için bu kurallara uymalıyız. Bu günkü denetimlerimizde iş yerlerimizin kurallara uyduklarını görmekten mutlu oldum. Bu kurallara uymaya devam edeceğiz. Uymayan vatandaşlarımız olursa uyaracağız, uymaları konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz dedi. Denetimlerin gün boyunca il genelinde devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: DHA