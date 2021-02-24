Osmaniye'de koronavirüs denetiminde 186 kişiye 354 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de koronavirüs denetiminde 186 kişiye 354 bin lira ceza

24.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:33
Osmaniye'de koronavirüs denetiminde 186 kişiye 354 bin lira ceza

OSMANİYE'de son iki gün içerisinde polisin yaptığı koronavirüs denetimlerinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen toplam 186 kişiye 354 bin 255 lira idari para cezası kesildi.

OSMANİYE'de son iki gün içerisinde polisin yaptığı koronavirüs denetimlerinde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen toplam 186 kişiye 354 bin 255 lira idari para cezası kesildi.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı il vaka artış haritasına göre, vaka seyri yüksek iller arasında yer alan ve yapılan uygulamalar sayesinde düşüş seyri gözlenen Osmaniye'de denetimler sıklaştırıldı. Kent genelinde oluşturulan polis uygulama noktalarında durdurulan araçların sürücülerine ve içerisindeki yolculara izin belgeleri soruldu. 22-23 Şubat günlerinde kent merkezinde yapılan denetimlerde 163 iş yeri ve 518 şahıs kontrol edildi. Kontrollerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmayan 117 kişiye 114 bin 894 lira, sosyal mesafe kuralını ihlalden 12 kişiye 41 bin 628 lira ve sokağa çıkma yasağını ihlalden, 57 kişiye 197 bin 733 lira olmak üzere, toplam 186 kişiye 354 bin 255 lira para cezası kesildi. Koronavirüs tedbirlerine yönelik polis denetimlerinin aralıksız bir şekilde sürdürüleceği kaydedildi.


Osmaniye'de koronavirüs denetiminde 186 kişiye 354 bin lira ceza
Osmaniye'de koronavirüs denetiminde 186 kişiye 354 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Türkan Şoray Meghan Markle Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Cenk Tosun Umut Bulut Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de koronavirüs denetiminde 186 kişiye 354 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 11:34:59. #1.16#
title