Osmaniye'de kontrolden çıkan minibüs, su kanalı korkuluklarında asılı kaldı
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Osmaniye'de kontrolden çıkan minibüs, su kanalı korkuluklarında asılı kaldı

Osmaniye'de yol kenarındaki su kanalının korkuluklarında asılı kalan minibüsün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

25.02.2020 21:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:14
Osmaniye'de kontrolden çıkan minibüs, su kanalı korkuluklarında asılı kaldı

'de yol kenarındaki su kanalının korkuluklarında asılı kalan minibüsün sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Niyazi Timi idaresindeki 50 AAH 944 plakalı minibüs, İrfanlı Mahallesi Mezbahane Sokak'ta, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalı korkuluklarına çarptı.

Kanal korkuluklarında asılı kalan minibüsten sürücü Niyazi Timi, yara almadan çıktı.

Minibüs, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA

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