Osmaniye'de kontrolden çıkan beton mikseri devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Osmaniye'de kontrolden çıkan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de kontrolden çıkan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Osmaniye'de direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu tarlaya devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu tarlaya devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı.

Kaza, Osmaniye-Gaziantep D-400 Karayolu ayrımı Şekerdere köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki 06 CLB 556 plakalı beton mikseri seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fıstık tarlasına devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü kontrol amaçlı Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de kontrolden çıkan beton mikseri devrildi: 1 yaralı

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