Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
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Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye Dereobası mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangınla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Dereobası mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye helikopter, çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi. Havanın kararmasıyla helikopterle müdahaleye ara verilen yangında, ekipler canla başla çalıştı.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Ürün ve Olukbaşı yaylalarındaki evler de tedbiren boşaltıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Dereobası mevkiinden fotoğraflar:

Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında
Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında



Osmaniye'de kontrol altına alınan yangınla ilgili 5 kişi gözaltında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de orman yangını
Osmaniye'de orman yangını
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