Osmaniye'de kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan kadın tutuklandı

Osmaniye'de eşini ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Osmaniye'de eşini ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Köyyeri köyünde yaşayan G.U, kocası S.U. ve aynı evde yaşadıkları görümcesi E.U'ya uyudukları sırada tüfekle ateş etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, G.U'yu gözaltına aldı.

Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.U. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner