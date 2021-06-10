Son dakika haberleri: Kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Osmaniye'de eşini ve görümcesini tüfekle öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Osmaniye'de eşini ve görümcesini tüfekle öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Köyyeri köyünde yaşayan G.U, kocası S.U. ve aynı evde yaşadıkları görümcesi E.U'ya uyudukları sırada tüfekle ateş etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, G.U'yu gözaltına aldı.

Cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son dakika haberleri: Kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Kocası ve görümcesini tüfekle öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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