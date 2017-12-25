Osmaniye'de Kitap Okuma Halkaları Projesi

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kitap Okuma Halkaları Projesi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.











Coşkun, Osmaniye Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte, proje sorumlusu Hacer Altıparmak'tan bilgi aldı.





Altıparmak, Türkiye genelinde Gençlik Merkezleri bünyesinde ortaokul, lise ve üniversite gençliği ile her ay bir kitabın okunduğunu belirtti.





Coşkun da kitap okumanın önemine işaret ederek, "Kitap okuma halkalarına katılan gençlerimizi tebrik ediyorum. Bu güzel projenin hazırlanmasında emeği ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum." dedi.





Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık da katıldı.