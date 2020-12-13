Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza
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Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza

13.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:28

Osmaniye'de bir evde kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye sosyal mesafe yasağını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 40 bin 950 lira ceza kesildi.

Osmaniye'de bir evde kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye sosyal mesafe yasağını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 40 bin 950 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Rızaiye Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde kumar oynatıldığı ihbarı aldı.

Eve düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe yasağını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 40 bin 950 lira para cezası kesildi.

Kumar oynanmasına yer temin ettiği ileri sürülen 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza
Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza
Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza
Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza
Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza
Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza
Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza
Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza
Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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