Kısıtlamayı ihlal edip bir evde kumar oynayan 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza

Osmaniye'de bir evde kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye sosyal mesafe yasağını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 40 bin 950 lira ceza kesildi.