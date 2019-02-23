Osmaniye'de Kimsesiz Çocukları Sevindirildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk evlerinde kalan kimsesiz çocuklarla oyunlar oynadı, hediyeler verdi.

Osmaniye Valiliği Yüksel Özden Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 24 kimsesiz çocuğu midibüsle alan ekipler, çocukları ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü binasına götürerek gezdirdi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'un eşi Sibel Okumuş'un da katıldığı programda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve haber merkezini gezen çocuklar, şehrin farklı noktalarındaki kameraların görüntülerini inceledi, polislerden sistem hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Osmaniye Polis Evine götürülen çocuklar burada polislerle yemek yedi, çalan şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı.

Sibel Okumuş'un çeşitli hediyeler verdiği çocuklar, polisevi bünyesinde kurulan mini hayvanat bahçesini gezdi, çocuk parkında gönüllerince eğlendi.

Kaynak: AA