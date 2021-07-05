Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı.

Osmaniye'de hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü kadın yakalandı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hakkında "fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sorucu saklandığı evde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.B. cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner