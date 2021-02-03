Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan "hayalet" lakaplı hükümlü yakalandı
03.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:06
Osmaniye'de, 17 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan "hayalet" lakaplı hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de, 17 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan "hayalet" lakaplı hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 34 suçtan 17 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan "hayalet" lakaplı A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla A.Ç'yi yakaladı.
A.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt