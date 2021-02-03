Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan "hayalet" lakaplı hükümlü yakalandı
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Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan "hayalet" lakaplı hükümlü yakalandı

03.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:06
Osmaniye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan

Osmaniye'de, 17 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan "hayalet" lakaplı hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de, 17 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan "hayalet" lakaplı hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 34 suçtan 17 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan "hayalet" lakaplı A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla A.Ç'yi yakaladı.

A.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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