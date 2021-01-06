Osmaniye'de kereste yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
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Osmaniye'de kereste yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

06.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:56
Osmaniye'de kereste yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Osmaniye'de kereste yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Osmaniye'de kereste yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.B. idaresindeki 47 DD 510 plakalı kereste yüklü kamyonet, Osmaniye-Gaziantep kara yolu Yarbaşı beldesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan sürücü H.B. 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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