Osmaniye'de kereste yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
06.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:56
Osmaniye'de kereste yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Osmaniye'de kereste yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.B. idaresindeki 47 DD 510 plakalı kereste yüklü kamyonet, Osmaniye-Gaziantep kara yolu Yarbaşı beldesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan sürücü H.B. 112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek