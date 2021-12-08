Osmaniye'de "Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması" toplantısı yapıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de "Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması" bilgilendirme toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda düzenlenen toplantı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca başlatılan ve başta kalkınma ajansları ve diğer yerel yönetim kurumlarının destek verdiği çalışmayla yerleşim yerlerinin sosyoekonomik ilişkileri ve yerleşim türleri hakkında geniş bir veri tabanı oluşturulduğunu belirtti.

Osmaniye'deki çalışmalarda Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOĞAKA) çok önemli görevler üstlendiğini ifade eden Yılmaz, "DOĞAKA'nın varlığı ve çalışmaları bölgemiz ve ülkemiz için çok önemli. Göreve başladığım günden bu yana DOĞAKA projelerinden yararlanma hususunda gerekli gayreti gösteriyoruz. Birim müdürlerimiz, belediye başkanlarımız DOĞAKA ile yakın iş birliği içinde olurlarsa ve projeleri takip ederlerse daha faydalı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

DOĞAKA Genel Sekreter Vekili Oğuz Alibekiroğlu da proje kapsamında ülke genelinde 39 bin yerleşim yerinde inceleme yapıldığını belirtti.

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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