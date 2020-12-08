Osmaniye'de kayıp şahıs asayiş uygulamasında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Osmaniye'de kayıp şahıs asayiş uygulamasında bulundu

08.12.2020 08:50 | Son Güncelleme: 08.12.2020 08:55
Osmaniye'de kayıp şahıs asayiş uygulamasında bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamaları sırasında kayıp olan bir şahıs bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamaları sırasında kayıp olan bir şahıs bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 hafta boyunca sürdürülen denetim ve uygulamalarda kayıp olan bir şahıs bulunurken araması olan bir şahısta yakalandı, 13 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Denetim ve uygulamalarda yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram metamfetamin, 6 gram esrar, 2 çalıntı motosiklet ile 1 hassas terazi ele geçirildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kayıp şahıs Samsun-Sinop karayolunda bulundu
Kayıp şahıs Samsun-Sinop karayolunda bulundu
Çorlu'da genel asayiş uygulaması: 5 gözaltı
Çorlu'da genel asayiş uygulaması: 5 gözaltı
Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı
Bağcılar'da geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Ezgi Mola Ivana Sert İrem Derici Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Serdar Aziz Mbaye Diagne Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de kayıp şahıs asayiş uygulamasında bulundu - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 08:54:38. #1.14#
title