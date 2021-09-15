Osmaniye'de kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu
AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye'de dün gece kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın, kırsal alanda bulundu.
Osmaniye'de dün gece kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın, kırsal alanda bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ve Afad ekipleri, Dereli Köyü'nde kaybolan alzaymır hastası 92 yaşındaki H.K. için arama çalışması başlattı.
İz takip köpeğinin kullanıldığı ve vatandaşların da katıldığı aramada, yaşlı kadın Dereli Köyü kırsalında bulundu.
AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri