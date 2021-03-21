Kayalıklarda mahsur kalan keçi gönüllü dağcılarca kurtarıldı
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Kayalıklarda mahsur kalan keçi gönüllü dağcılarca kurtarıldı

21.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:42

Osmaniye'de çıktığı kayalıklardan inemeyen keçi, dağcılık eğitimi almış gönüllü öğretmenlerden oluşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibince kurtarıldı.

Osmaniye'de çıktığı kayalıklardan inemeyen keçi, dağcılık eğitimi almış gönüllü öğretmenlerden oluşan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Kırmacılı köyünde kayalıklara çıkan bir keçinin 6 gündür mahsur kaldığı bilgisini alan arama kurtarma ekibi, bölgeye gitti.

Ekipler, halat yardımıyla ulaştıkları keçiyi kayalıklardan yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda indirdi.

Kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

Kayalıklarda mahsur kalan keçi gönüllü dağcılarca kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi gönüllü dağcılarca kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi gönüllü dağcılarca kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan keçi gönüllü dağcılarca kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osmaniye AKUB

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