Kayalıklarda mahsur kalan iki keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayalıklarda mahsur kalan iki keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı

03.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:40

Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla indirildi.

Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla indirildi.

Merkeze bağlı Kırmacılı köyünde kayalıklara tırmanan iki keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan AFAD ekipleri, iple kayalıklara inerek keçileri güvenli bir alana yönlendirdi.

Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.

Kayalıklarda mahsur kalan iki keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan iki keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan iki keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kayalıklarda mahsur kalan iki keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ali Sunal Guy Ritchie Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Hakan Kutlu Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İzmir Ankara Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayalıklarda mahsur kalan iki keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 18:40:03. #1.14#
title