Kayalıklarda mahsur kalan iki keçi AFAD ekiplerince kurtarıldı
03.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:40
Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla indirildi.
Osmaniye'de kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla indirildi.
Merkeze bağlı Kırmacılı köyünde kayalıklara tırmanan iki keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan AFAD ekipleri, iple kayalıklara inerek keçileri güvenli bir alana yönlendirdi.
Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı