Osmaniye'de kayalıklarda bulunan cesedin kimliği belirlendi - Haberler
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Osmaniye'de kayalıklarda bulunan cesedin kimliği belirlendi

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de kayalıklarda bulunan cesedin kimliği belirlendi

Osmaniye'de kayalıklarda bulunan bir erkeğe ait cesedin kimliği tespit edildi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kayalıklarda bulunan bir erkeğe ait cesedin kimliği tespit edildi.

Fakıuşağı Mahallesi yakınlarındaki kayalıklarda dün akşam vatandaşlarca bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Cumali Korkmaz'a ait olduğu belirlendi.

Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye, Güncel, Haber

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