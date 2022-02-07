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Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı, İbrahim Emül - Güncel
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Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

OSMANİYE'de kayalıklarda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'de kayalıklarda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, bugün gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Fakıuşağı Mahallesi yakınlarındaki kayalıklarda meydana geldi. Çevredeki vatandaşların, kayalıklarda hareketsiz yatan bir erkek görüp, ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan ve 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin öldüğünü belirledi. Savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.


Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel

Osmaniye, Polis, Güncel, Haber

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