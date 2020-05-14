Osmaniye'de kavga eden 8 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden para cezası Osmaniye'de kavga eden 2'si kadın 8 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Osmaniye'de kavga eden 2'si kadın 8 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kumarlı köyünde iki aile arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, 2 kişinin hafif yaralandığı kavgayı ayırdı. Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle, kavgaya karışan 2'si kadın 8 kişiye, 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı. Kaynak: AA