OSMANİYE'DE KARLA KAPLI YAYLA YOLLARI AÇILIYOR - Haberler
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OSMANİYE'DE KARLA KAPLI YAYLA YOLLARI AÇILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, Amanos Dağlarının yüksek kesimlerindeki karla kaplı yayla yolları, belediye ekipleri ve iş makineleri yardımıyla açılıyor.

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - OSMANİYE'de, Amanos Dağlarının yüksek kesimlerindeki karla kaplı yayla yolları, belediye ekipleri ve iş makineleri yardımıyla açılıyor.

Bölgede bulunan Olukbaşı, Ürün, Mitisin ve Çukurova'nın ve Türkiye'nin en büyük yaylalarından biri olan Zorkun'a ulaşımı sağlayan yollardaki karların temizlenmesi için Osmaniye Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. Bölgelere ulaşan ekipler, yağış nedeniyle aşağıya inemeyip, kar altında kalan çok sayıda aracı, bulunduğu yerden, çekiciler yardımı ile kurtardı. Araçlar, açılan yoldan güvenli bir şekilde şehir merkezine indi.

Yaklaşık 27 kilometrelik yayla yolunda ki kar temizleme çalışmalarının belirli periyotlar halinde sürdürülmekte olduğu bildirildi. Diğer yandan yetkililer, yaylalara gidecek vatandaşların kendi can ve mal emniyeti bakımından araçlarına kar lastiği takmış olmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları istendi. Jandarma ekipleri tarafından Karacalar Köyü mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında, kış şartlarına uygun olmayan, araçların ise geçişlerine izin verilmiyor.

OSMANİYE'DE KARLA KAPLI YAYLA YOLLARI AÇILIYOR

OSMANİYE'DE KARLA KAPLI YAYLA YOLLARI AÇILIYOR

OSMANİYE'DE KARLA KAPLI YAYLA YOLLARI AÇILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çukurova, Osmaniye, Türkiye, kar, Güncel, Haber

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