Kargo kamyonunun kasasında 135 kilogram esrar ele geçirildi
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Kargo kamyonunun kasasında 135 kilogram esrar ele geçirildi

11.11.2020 22:13 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:30

Osmaniye'de bir kargo firmasına ait kamyonun kasasında yapılan aramada 135 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Osmaniye'de bir kargo firmasına ait kamyonun kasasında yapılan aramada 135 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine R.D nin kullandığı bir kargo firmasına ait kamyonu durdurdu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada kamyon kasasının tavanına gizlenmiş halde 135 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü R.D gözaltına alındı.

Kargo kamyonunun kasasında 135 kilogram esrar ele geçirildi
Kargo kamyonunun kasasında 135 kilogram esrar ele geçirildi
Kargo kamyonunun kasasında 135 kilogram esrar ele geçirildi
Kargo kamyonunun kasasında 135 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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Haber Yorumları (1)
VAY VAY VAY: Yurtiçi kargo mu bu?
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