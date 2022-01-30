Osmaniye'de kardan yolu kapanan yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı - Haberler
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Osmaniye'de kardan yolu kapanan yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de kardan yolu kapanan yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Osmaniye'de kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Mitisin Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle 3 kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Güvenlik korucularının da destek verdiği çalışmada yayladaki 3 kişiye ulaşıldı.

Yürümekte zorluk çeken bir kişi, güvenlik korucusunun omzunda araca kadar taşındı.

Kurtarılan 3 kişi, kent merkezine götürüldü.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü, Osmaniye, kar, Güncel, Haber

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