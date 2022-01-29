Osmaniye'de kar yağışından sonra başlatılan hasar tespiti sürüyor - Haberler
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Osmaniye'de kar yağışından sonra başlatılan hasar tespiti sürüyor

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Osmaniye'de kar yağışından sonra başlatılan hasar tespiti sürüyor

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, son dönemde etkili olan kar yağışı nedeniyle zarar gören ahır ve tarım arazileriyle ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, son dönemde etkili olan kar yağışı nedeniyle zarar gören ahır ve tarım arazileriyle ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Bahçe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yükü nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde, bazı üreticilerin ahır ve tarım arazilerinde hasar meydana geldiği anımsatıldı.

Bu kapsamda, hasar tespit komisyonunun bölgede çalışma başlattığı belirtilen açıklamada, "Hasar tespit çalışmaları en kısa sürede tamamlanarak, zarar gören vatandaşlara yardım edilecek." denildi.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Osmaniye, Hisarcık, Bahçe, kar, Güncel, Haber

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