Son dakika... Kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı - Haberler
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Son dakika... Kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'de kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ailesine teslim edildi.

KADİRLİ, OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Kadirli ilçesine bağlı Kösepınarı köyünde yalnız yaşayan Fatma Büyükçalı'nın (90) yakınları, köy yolunun kar nedeniyle kapanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Köye sevk edilen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri, zor koşullara rağmen köye ulaşmayı başardı.

Büyükçalı'nın karda yürüyememesi üzerine itfaiye erlerinden biri, yaşlı kadını sırtına alarak itfaiye aracına kadar götürdü.

İlçe merkezine getirilen Büyükçalı, ailesine teslim edildi.

Son dakika... Kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Son dakika... Kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Son dakika... Kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Son dakika... Kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Son dakika... Kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Son dakika... Kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Son dakika... Kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Son dakika... Kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

AA - Son Dakika Haberleri

Osmaniye, Kadirli, İtfaiye, kar, Güncel, Haber

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