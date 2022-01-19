Osmaniye'de kar nedeniyle yolda kalanlar misafirhanelere yerleştirildi - Haberler
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Osmaniye'de kar nedeniyle yolda kalanlar misafirhanelere yerleştirildi

AA - Haberler | Güncel

Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Bahçe ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda bekleyen sürücüler, ilçedeki misafirhane, otel ve yurtlara yerleştirildi.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Bahçe ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda bekleyen sürücüler, ilçedeki misafirhane, otel ve yurtlara yerleştirildi.

Dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar nedeniyle gece saatlerinde Osmaniye-Gaziantep karayolu, Bahçe ilçesi sonrasında trafiğe kapandı.

Yolda bekleyen sürücüler, Bahçe Kaymakamlığı ve belediye yetkililerince ilçedeki misafirhane, otel ve öğrenci yurtlarına yönlendirildi.

Aracında kalmak isteyenlere de belediye ekiplerince aralıklarla sıcak çorba ve kumanya ikramında bulunuldu.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı ile Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz da yolda bekleyenlere kumanya dağıttı.

Osmaniye'de kar nedeniyle yolda kalanlar misafirhanelere yerleştirildi

Osmaniye'de kar nedeniyle yolda kalanlar misafirhanelere yerleştirildi

Osmaniye'de kar nedeniyle yolda kalanlar misafirhanelere yerleştirildi

AA - Son Dakika Haberleri

Osmaniye, Bahçe, Otel, kar, Güncel, Haber

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