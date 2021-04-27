Son dakika haberi: Osmaniye'de kanala düşen 4 çocuktan biri öldü, 2'si kayboldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Osmaniye'de kanala düşen 4 çocuktan biri öldü, 2'si kayboldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika 3. sayfa haberi... Osmaniye'de sulama kanalına düşen 4 çocuktan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 çocuk ise suda kayboldu.

Osmaniye'de sulama kanalına düşen 4 çocuktan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 2 çocuk ise suda kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan tarım işçisi olarak Osmaniye'ye gelen ailelerin kaldığı merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde yaşları 9 ile 15 arasında olan 4 çocuktan biri elini yüzünü yıkamak isterken su kanalına düştü. Bunun üzerine kanal kenarındaki diğer çocuklar, düşen çocuğu kurtarmak için kanala atladı. Suda çırpınan çocukları fark eden bir köylü, Sadık Karataş (10) ve Şükran Karataş'ı (9) sudan çıkarmayı başardı. Narin Büyükçay (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kanaldan boğulmak üzereyken çıkarılan Sadık Karataş (10) ve Şükran Karataş (9), ambulansla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastaneye kaldırılan çocuklardan Sadık Karataş (10) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kanalda kaybolan iki çocuğu bulmak için Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarmadan (JAK) dalgıçlar kanal içerisinde 10 kilometre boyunca arama yaptılar. Kayıp iki kız çocuğunun izine rastlanmazken, havanın kararması ile arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Kanalda kaybolan kız çocuklarını arama çalışmalarına yarın devam edilecek. - OSMANİYE

Son dakika haberi: Osmaniye'de kanala düşen 4 çocuktan biri öldü, 2'si kayboldu
Son dakika haberi: Osmaniye'de kanala düşen 4 çocuktan biri öldü, 2'si kayboldu
Son dakika haberi: Osmaniye'de kanala düşen 4 çocuktan biri öldü, 2'si kayboldu
Son dakika haberi: Osmaniye'de kanala düşen 4 çocuktan biri öldü, 2'si kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Domuz avında öldürülüp faili meçhuller arasına karışan Tahsin'in annesi konuştu: Oğlum katilimi bulun diyor
Domuz avında öldürülüp faili meçhuller arasına karışan Tahsin'in annesi konuştu: Oğlum katilimi bulun diyor
Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Afgan uyruklu iki aile arasında bıçaklı sopalı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
Afgan uyruklu iki aile arasında bıçaklı sopalı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Muslera Fatih Terim Rıza Kayaalp Ünal Karaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Faruk Fatih Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Osmaniye'de kanala düşen 4 çocuktan biri öldü, 2'si kayboldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 01:39:15. #1.14#

title