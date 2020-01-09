Osmaniye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

09.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:36

Türk Kızılay Adana Kan Bağışı Merkezi tarafından Osmaniye'de valilik kompleksinde kan bağışı kampanyası düzenledi.



Vali Coşkun, kan bağışı standını ziyaret ederek, kan bağışı merkezi Müdürü Ümit Tokgöz'den bilgi aldı.



Kan bağışının önemine değinen Coşkun, vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Türk Kızılay Adana Kan Bağışı Merkezi Müdürü Ümit Tokgöz de Vali Coşkun'a verdiği destek için teşekkür ederek plaket verdi.

Kaynak: AA