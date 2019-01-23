Osmaniye'de Kan Bağışı Kampanyası

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi çalışanları ve üyeleri kan bağışında bulundu.



Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kızılay Evi'ni ziyaret eden gençlik merkezi üyesi öğrenciler, kan bağışında bulundu.

Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, burada yaptığı açıklamada "Biz bitti demeden bitmez" sloganı ile düzenlenen kan bağışına destek verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kış şartları nedeniyle kan bağışı sayılarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Türk Kızılayı'nin hastalar için her gün 9 bin ünite kan bağışı alması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik merkezleri üzerinden yürüttüğü "Biz bitti demeden bitmez" kan bağışı kampanyasını kentimizde ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kızılay Evi'nde kan bağışı yaparak başlatıyoruz."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek veren gençlik merkezi çalışanlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA