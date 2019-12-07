Osmaniye'de kamyonetle traktör çarpıştı: 1 yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
07.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:22
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mehmet Gök yönetimindeki 80 AV 550 plakalı kamyonet, çevre yolu üzerinde karşı yönden
gelen Salih Aktaş'ın kullandığı 80 AAN 292 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan Gök, 112 Acil Servis ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA