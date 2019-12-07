Osmaniye'de kamyonetle traktör çarpıştı: 1 yaralı
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Osmaniye'de kamyonetle traktör çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

07.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:22
Osmaniye'de kamyonetle traktör çarpıştı: 1 yaralı

'nin ilçesinde kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mehmet Gök yönetimindeki 80 AV 550 plakalı kamyonet, çevre yolu üzerinde karşı yönden


gelen 'ın kullandığı 80 AAN 292 plakalı traktörle çarpıştı.


Kazada yaralanan Gök, 112 Acil Servis ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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