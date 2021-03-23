Kamyondan akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Kamyondan akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

23.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:36

Osmaniye'de, bir kamyondan akü çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye'de, bir kamyondan akü çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde araçlardan akü hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameralarının kayıtlarından tespit ettiği M.T'yi yakaladı.

Kayıtlarda, şüphelinin, kamyonun yan tarafındaki aküyü alıp uzaklaşması yer alıyor.

Kamyondan akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Kamyondan akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Kamyondan akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Kamyondan akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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