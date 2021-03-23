Kamyondan akü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
23.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:36
Osmaniye'de, bir kamyondan akü çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye'de, bir kamyondan akü çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde araçlardan akü hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kameralarının kayıtlarından tespit ettiği M.T'yi yakaladı.
Kayıtlarda, şüphelinin, kamyonun yan tarafındaki aküyü alıp uzaklaşması yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı