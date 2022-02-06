Osmaniye'de kamyonda sürücünün yatağına gizlenmiş 31 kilo 250 gram esrar bulundu - Haberler
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Osmaniye'de kamyonda sürücünün yatağına gizlenmiş 31 kilo 250 gram esrar bulundu

AA, Ümit Kahrıman - Güncel
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Osmaniye'de kamyonda sürücünün yatağına gizlenmiş 31 kilo 250 gram esrar bulundu

Osmaniye'de, kamyonda 31 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, kamyonda 31 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamyonla kente uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda, sürücünün yatağının altına gizlenmiş 31 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Sinan T. (46) işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Ümit Kahrıman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Osmaniye, Esrar, Güncel, Haber

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