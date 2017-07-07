Osmaniye'de Kamyonda 150 Kilo Esrar, 1 Gözaltı

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı kamyonda 150 kilo esrar ele geçirilirken sürücü 29 yaşındaki Mesut S., gözaltına alındı.



Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik E 90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde uygulama noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mesut S. yönetimindeki 63 EF 818 plakalı kamyonu durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeleri üzerine araç Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. Arama yapan polis, kamyon kasası içerisindeki branda altında poşetlere sarılı 150 kilo esrar buldu.



Gözaltına alınan sürücü Mesut S.'nin Diyarbakır'dan temin ettiği uyuşturucuyu Mersin'e götürdüğü belirlendi. - Osmaniye