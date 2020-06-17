Osmaniye'de kamyon tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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Osmaniye'de kamyon tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu sürücüler öldü, 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'de kamyon tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
17.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:10

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu sürücüler öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Darun (66) yönetimindeki 31 YB 540 plakalı tahta yüklü kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisi yakınında, Abdullah Eker (54) idaresindeki 33 ADM 536 plakalı konteyner yüklü tıra arkadan çarptı.

Şarampole devrilen iki aracın da sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, kamyondaki Mehmet Dik yaralandı.

Yaralı, ambulansla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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