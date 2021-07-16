Osmaniye'de kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de kamyon ile küçükbaş hayvan yüklü tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de kamyon ile küçükbaş hayvan yüklü tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Bingöl (48) idaresindeki 21 FL 444 plakalı bir kargo firmasına ait kamyon ile aynı yöne ilerleyen Ergün Yokuş'un (64) kullandığı 12 AAD 943 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi gişeleri yakınında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile tırdaki Sabri Arıtürk yaralandı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yusuf Bingöl, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, tırda bulunan çok sayıda küçükbaş hayvan kazada telef oldu.

Osmaniye'de kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

Son dakika haberleri | Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, kentteki orman yangınıyla ilgili 4 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.
Son dakika haberleri | Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, kentteki orman yangınıyla ilgili 4 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.
Son dakika haberleri... Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haberleri... Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Alper Yılmaz Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye'de kamyon ile tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 16:34:28. #1.15#

title