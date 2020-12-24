Osmaniye'de kahvehanede kumar oynayan 33 kişiye 103 bin 950 lira ceza
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Osmaniye'de kahvehanede kumar oynayan 33 kişiye 103 bin 950 lira ceza

24.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:33
Osmaniye'de kahvehanede kumar oynayan 33 kişiye 103 bin 950 lira ceza

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 33 kişiye 103 bin 950 lira ceza kesildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 33 kişiye 103 bin 950 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 33 kişinin Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere toplam 103 bin 950 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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