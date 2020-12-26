Osmaniye'de kahvehanede Kovid-19 kısıtlamalarını ihlale para cezası
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Osmaniye'de kahvehanede Kovid-19 kısıtlamalarını ihlale para cezası

26.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:58
Osmaniye'de kahvehanede Kovid-19 kısıtlamalarını ihlale para cezası

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına uymadığı belirlenen kahvehane sahibi ve 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza verildi.

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına uymadığı belirlenen kahvehane sahibi ve 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza verildi.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, iş yerine baskın yaptı.

Ekipler, kahvehanedeki 9 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden, kahvehane sahibine de kapalı olması gereken iş yerini açmaktan toplam 28 bin 350 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 12:58:34. #1.15#
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